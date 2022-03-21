Официально: Снуп Догг появится в Call of Duty: Warzone, Vanguard и Mobile

Рэпер Снуп Догг появится сразу в трёх частях Call of Duty, но в разных образах. Один набор будет доступен для Warzone и Vanguard, а другой сделали для мобильной версии шутера.
Первая возможность сыграть за Снуп Догга появится в третьем сезоне Call of Duty: Mobile уже 1 апреля. Опробовать оперативника дадут в специальном розыгрыше, подробности о котором появятся позднее. Вместе с рэпером прибудет и фирменное оружие, которое основано на пистолете-пулемёте SMG.
В Warzone и Vanguard набор со Снуп Доггом появится 19 апреля. Он будет включать в себя 10 предметов и 20 уровней развития оперативника с косметическими наградами.
Ранее датамайнер показал образ Снуп Догга для Call of Duty, который отличается от представленных разработчиками. Возможно, такая одежда появится с прокачкой уровней оперативника.
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