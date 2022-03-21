Студиям из России отменяют регистрацию на конференции разработчиков GDC

Организаторы конференции разработчиков видеоигр GDC отменили регистрацию участников из России. Им вернут деньги за билеты.
Об этом изданию App2Top сообщило PR-агентство, которое продвигает мероприятие. Из комментария становится ясно, что речь идёт об участниках из РФ.
Бывший PR-директор Pixonic Карина Лавушкина ранее рассказала, что GDC аннулирует билеты, в которых указана Россия. В письме ей написали, что решение принято в интересах мероприятия и его участников.
Об отмене билетов изданию App2Top сообщили и анонимные представители российской компании. Отказала ли GDC в регистрации всем участникам из РФ, пока неизвестно.
Компания Informa, которая организовывает конференцию разработчиков, позицию по этой ситуации не публиковала. GDC проходит с 21 по 25 марта.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 марта 2022
-
23:31
-
22:27
-
21:32
-
20:45
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:25
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:18
-
18:13
-
17:31
-
16:56
-
16:55
-
16:21
-
16:12
-
15:54
-
15:25
-
14:56
-
14:44
-
14:20
-
14:01
-
13:40
-
13:27
-
13:02
-
12:35
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:55
-
10:21
-
09:52
-
09:24