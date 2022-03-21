Студиям из России отменяют регистрацию на конференции разработчиков GDC

Организаторы конференции разработчиков видеоигр GDC отменили регистрацию участников из России. Им вернут деньги за билеты.

Об этом изданию App2Top сообщило PR-агентство, которое продвигает мероприятие. Из комментария становится ясно, что речь идёт об участниках из РФ.

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Бывший PR-директор Pixonic Карина Лавушкина ранее рассказала, что GDC аннулирует билеты, в которых указана Россия. В письме ей написали, что решение принято в интересах мероприятия и его участников.

Об отмене билетов изданию App2Top сообщили и анонимные представители российской компании. Отказала ли GDC в регистрации всем участникам из РФ, пока неизвестно.

Компания Informa, которая организовывает конференцию разработчиков, позицию по этой ситуации не публиковала. GDC проходит с 21 по 25 марта.

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