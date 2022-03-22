Автор трилогии Mass Effect работает над новой игрой — это Sci-fi RPG

Руководитель разработки трилогии Mass Effect Кейси Хадсон вместе со своей студией Humanoid анонсировали новую игру. Действие развернётся в новой научно-фантастической вселенной.

Хадсон покинул Bioware в 2020 году, а в следующем объявил о создании Humanoid Studios. Теперь разработчики сообщили на своём сайте первые детали новой игры.

Наш проект представляет собой мультиплатформенную крупнобюджетную игру. Она ориентирована на повествование и основана на персонажах в совершенно новой научно-фантастической вселенной.

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На сайте студии указано, что разработчикам предоставляются творческая свобода и гибкая рабочая среда. Размер команды пока неизвестен, но в сервисе LinkedIn числятся 17 сотрудников студии Humanoid. Также идёт набор на 14 должностей.

Каких-либо деталей студия пока не раскрыла, но на сайте Humanoid есть несколько концепт-артов, которые могут быть связаны с новой вселенной.

Фото: Humanoid Studios

Фото: Humanoid Studios

Фото: Humanoid Studios

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