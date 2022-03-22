Для FIFA 22 выпустили восьмой патч. Он усилил защитников и исправил древние ошибки

EA Sports анонсировала восьмой патч для FIFA 22. Разработчики в первую очередь поработали над геймплеем. Теперь при навесах противника автопереключение на защитника будет срабатывать корректнее и именно на того игрока, который будет бороться за мяч. Вдобавок у нападающих, исполняющих популярный финт Drag To Drag, теперь гораздо проще отобрать мяч.
Авторы исправили и очень древнюю ошибку серии, когда игрок забивал мяч на последних секундах добавленного времени, но в этот самый момент звучал финальный свисток, и гол не засчитывался. EA Sports поправили и слишком медленный розыгрыш стандартов в кооперативном режиме, а голкиперы теперь не будут мчаться к мячу вне штрафной площади без команды пользователя.
Также разработчики по традиции добавили 51 фотографию футболистов и обновили некоторые формы. Патч уже доступен на ПК, на консолях он выйдет чуть позже.
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