Для FIFA 22 выпустили восьмой патч. Он усилил защитников и исправил древние ошибки

EA Sports анонсировала восьмой патч для FIFA 22. Разработчики в первую очередь поработали над геймплеем. Теперь при навесах противника автопереключение на защитника будет срабатывать корректнее и именно на того игрока, который будет бороться за мяч. Вдобавок у нападающих, исполняющих популярный финт Drag To Drag, теперь гораздо проще отобрать мяч.

Авторы исправили и очень древнюю ошибку серии, когда игрок забивал мяч на последних секундах добавленного времени, но в этот самый момент звучал финальный свисток, и гол не засчитывался. EA Sports поправили и слишком медленный розыгрыш стандартов в кооперативном режиме, а голкиперы теперь не будут мчаться к мячу вне штрафной площади без команды пользователя.

Также разработчики по традиции добавили 51 фотографию футболистов и обновили некоторые формы. Патч уже доступен на ПК, на консолях он выйдет чуть позже.

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