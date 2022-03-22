Авторы Dying Light и Call of Juarez остановили продажи своих игр в России

Польская студия Techland вслед за другими крупными компаниями прекратила продажи своих игр в России. Под удар попали серии Dead Island, Call of Juarez, Dead Island и другие. Теперь у проектов студии в Steam и PS Store нет цены и возможности оформить покупку.

Разработчики не делали никаких заявлений, однако наверняка произошедшее связано с санкциями и нестабильным курсом рубля. Вполне возможно, Techland вернётся на российский рынок, когда ситуация стабилизируется.

В нашей заметке мы продолжаем собирать список из самых заметных игр, сервисов и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Материал будет дополняться по мере появления новых случаев.

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