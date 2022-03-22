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«Не смотрите наверх» с Ди Каприо получил главный приз от Гильдии сценаристов США

«Не смотрите наверх» с Ди Каприо получил главный приз от Гильдии сценаристов США
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Гильдия сценаристов США вручила награды фильмам, мультфильмам и сериалам в разных номинациях. Главный приз за оригинальный сценарий забрала комедия «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Награду за лучший адаптированный сценарий получила драма «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости», драматическим — «Наследники».

Победители премии Гильдии сценаристов США — 2022

  • Лучший оригинальный сценарий – «Не смотрите наверх»
  • Лучший адаптированный сценарий – «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • Лучший документальный сценарий — «Разоблачение Мейбриджа»
  • Лучший драматический сериал – «Наследники»
  • Лучший драматический эпизод – «Наследники»
  • Лучший комедийный сериал – «Хитрости»
  • Лучший комедийный эпизод – «Великая»
  • Лучший новый сериал – «Хитрости»

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