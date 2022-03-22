«Не смотрите наверх» с Ди Каприо получил главный приз от Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США вручила награды фильмам, мультфильмам и сериалам в разных номинациях. Главный приз за оригинальный сценарий забрала комедия «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Награду за лучший адаптированный сценарий получила драма «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости», драматическим — «Наследники».

Победители премии Гильдии сценаристов США — 2022

Лучший оригинальный сценарий – «Не смотрите наверх»

Лучший адаптированный сценарий – «CODA: Ребенок глухих родителей»

Лучший документальный сценарий — «Разоблачение Мейбриджа»

Лучший драматический сериал – «Наследники»

Лучший драматический эпизод – «Наследники»

Лучший комедийный сериал – «Хитрости»

Лучший комедийный эпизод – «Великая»

Лучший новый сериал – «Хитрости»

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