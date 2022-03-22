«Не смотрите наверх» с Ди Каприо получил главный приз от Гильдии сценаристов США
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Гильдия сценаристов США вручила награды фильмам, мультфильмам и сериалам в разных номинациях. Главный приз за оригинальный сценарий забрала комедия «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.
Награду за лучший адаптированный сценарий получила драма «CODA: Ребенок глухих родителей». Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости», драматическим — «Наследники».
Победители премии Гильдии сценаристов США — 2022
- Лучший оригинальный сценарий – «Не смотрите наверх»
- Лучший адаптированный сценарий – «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Лучший документальный сценарий — «Разоблачение Мейбриджа»
- Лучший драматический сериал – «Наследники»
- Лучший драматический эпизод – «Наследники»
- Лучший комедийный сериал – «Хитрости»
- Лучший комедийный эпизод – «Великая»
- Лучший новый сериал – «Хитрости»
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