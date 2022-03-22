СМИ: в России резко вырос интерес к торрентам

Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с внутренними данными по росту трафика на сетях связи одного из крупнейших операторов за первые две недели марта, согласно которым интернет-трафик россиян существенно перераспределился. Например, популярность VK выросла аж на 95%, а платформ цифровой дистрибуции видеоигр снизилась почти на 30% из-за остановки продаж в России. Представитель RuTube заверил, что трафик видеоплатформы также показал беспрецедентный рост, а количество загружаемого контента выросло в 14 раз.

По данным председателя совета Фонда развития цифровой экономики и основателя LiveInternet Германа Клименко, 6-7 марта трафик на сайт RuTracker вырос на 40%. Представитель сайта рассказал, что платформа наблюдала массовую регистрацию аккаунтов в основном с китайских IP-адресов, многократно превышающую норму. Поэтому им даже пришлось запретить доступ с китайских IP и временно — с российских.

По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, наиболее востребованный и тяжёлый с точки зрения трафика контент, который пользователи загружают с торрентов, — видеоигры и фильмы. Всё дело во временном уходе крупных западных игроков вроде Netflix и Steam с российского рынка.

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