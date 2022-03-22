Режиссёр «Дюны» хотел бы снять чёрную комедию в стиле «Не смотрите наверх» с ДиКаприо

Постановщик «Дюны», «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёв дал небольшое интервью изданию Variety. В нём режиссёр признался, что уже давно мечтает сменить амплуа с научно-фантастических фильмов и снять чёрную комедию.

В пример он привёл недавнюю картину «Не смотрите наверх». Он даже хотел бы, чтобы режиссёр комедии Адам Маккей написал для его ленты комедийный сценарий с чёрным юмором. Также Вильнёв не прочь снять и какой-нибудь мюзикл в духе «Ла-Ла Ленда». Режиссёр пока не знает, удастся ли ему реализовать хотя бы часть своих планов из-за занятости в других проектах.

Ближайшим фильмом Дени Вильнёва станет продолжение «Дюны». Съёмки картины должны стартовать летом 2022 года.

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