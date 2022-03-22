Ghostwire: Tokyo в 720р при 30 FPS потребует GTX 1060

Bethesda опубликовала расширенные системные требования потустороннего экшена Ghostwire: Tokyo. Теперь игроки смогут узнать, с какими настройками графики и частотой кадров они сыграют в проект.

GhostWire: Tokyo поступит в продажу 25 марта на ПК и PS5. 21 марта появились первые оценки игры от прессы — критики не оценили новое творение Tango Gameworks. Многие ругают геймплейный фундамент — первое время бои доставляют немало удовольствия, однако по мере прохождения всё становится слишком однообразным.

Новость по теме Критикам не понравилась Ghostwire: Tokyo

Минимальные системные требования (720p, 30 FPS, низкие настройки графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта — NVIDIA GTX 1060 или AMD RX 5500 XT

Объём видеопамяти — 6 ГБ и выше

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые системные требования (1080p, 30+ FPS, высокие настройки графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта — NVIDIA GTX 1080 или AMD RX 5600 XT

Объём видеопамяти — 6 ГБ и выше

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

Системные требования для игры в 2K-разрешении (при 30+ FPS с высокими настройками графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта — NVIDIA RTX 2070 Super или AMD RX 5700

Объём видеопамяти — 8 ГБ и выше

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

Системные требования для игры в 4K-разрешении (при 30+ FPS с максимальными настройками графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5600X

Видеокарта — NVIDIA RTX 2080 Super, RTX 3070 или AMD RX 6800 XT

Объём видеопамяти — 8 ГБ и выше

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

Минимальные системные требования для игры с рейтрейсингом (1080p, 30 FPS, низкие настройки графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта — NVIDIA RTX 2060 или AMD RX 6700 XT

Объём видеопамяти — 6 ГБ и выше

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые системные требования для игры в 2К-разрешении с рейтрейсингом (30+ FPS, высокие настройки графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5600X

Видеокарта — NVIDIA RTX 3070 или AMD RX 6800

Объём видеопамяти — 8 ГБ и выше

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

Системные требования для игры в 4K-разрешении с рейтрейсингом (при 30+ FPS с максимальными настройками графики)

ОС — 64-разрядная Windows 10 версии 1909

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5600X

Видеокарта — NVIDIA RTX 3080 или AMD RX 6900 XT

Объём видеопамяти — 10 ГБ и выше

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 20 ГБ (рекомендуется SSD)

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