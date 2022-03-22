Источники: первый трейлер «Аватара 2» покажут с выходом сиквела «Доктора Стрэнджа»

22 марта издание The Ankler со ссылкой на собственные источники сообщило, когда создатели «Аватара 2» хотят показать дебютный трейлер. Если верить данным, то это произойдёт в ближайшие месяцы.

Если точнее, то трейлер планируют показывать перед показом фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Премьера ленты назначена на 6 мая 2022 года. Картину могут перенести из-за дополнительных съёмок, но официально об этом пока не объявляли.

Сюжет ленты расскажет о Нейтири и Салли, которые заведут семью и будут оберегать своих детей. На Пандору, вероятно, снова начнётся вторжение со стороны людей. На'ви будут защищать свою землю и дадут отпор людям.

Премьера фильма «Аватар 2» состоится 15 декабря 2022 года.

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