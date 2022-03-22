Фанаты неоднозначно приняли анонс нового «Ведьмака»

Вчера CD Projekt RED внезапно анонсировала работу над новой частью «Ведьмака». Студия выложила постер с медальоном и надписью о начале новой саги. Такая новость ошеломила многих фанатов, однако и тут не всё однозначно.
На Reddit развернулась бурная дискуссия. Люди делятся мнением и спорят о том, а нужен ли был вообще этот анонс. Фанаты утверждают, что ждали этого несколько лет, поэтому их всё устраивает. Многие искренне рады за то, что CD Projekt RED не забросила франшизу и продолжит её развивать. Далеко не все это мнение разделили.
В комментариях можно найти призывы не делать предзаказ нового «Ведьмака», как только он откроется. Люди ссылаются на плачевную ситуацию с Cyberpunk 2077. Оттуда и идёт основное недоверие CD Projekt RED.
Год назад я бы визжал от радости, но теперь всё равно.
Мне абсолютно всё равно. Просто хочу посмотреть, как они облажаются. Прямо как с Cyberpunk 2077.
Теперь они полностью забросят Cyberpunk 2077. Молодцы, так держать!
В противовес таким словам игроки говорят, что CD Projekt RED стоит дать шанс. Аргументируют это тем, что они уже починили Cyberpunk 2077 и сделали его играбельным. Значит, у нового «Ведьмака» есть шансы стать хитом.
Про игру мало чего известно. Следующий «Ведьмак» расскажет новую историю, и даже не ясно, будет ли в ней Геральт или Цири. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 5.
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