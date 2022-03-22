Вышли свежие трейлеры «Брата» перед новым показом в кино

Уже 24 марта в России запустят повторный прокат двух частей «Брата». В честь этого компания «Наше кино» выпустила трейлеры фильмов.

В первом ролике показали кадры из первой части «Брата». На них можно увидеть главного героя Данилу Багрова в исполнении Сергея Бодрова. Также в трейлер попал Сергей Сухоруков и другие персонажи.

Действие второй части франшизы разворачивается в США. В трейлере также показали главных героев и нарезку из разных фрагментов картины.

Перевыпустить «Брата» в кино было решено после того, как многие западные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России. Помимо двух частей «Брата», также покажут «Жмурки» и другие фильмы.

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