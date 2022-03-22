Спустя 5 лет игры на Nintendo Switch можно положить в папки

Nintendo выпустила обновление прошивки 14.0.0 для Switch. Пользователи спустя 5 лет после выхода консоли наконец-то могут группировать игры в отдельные папки в главном меню.

Игроки могут создать до 100 папок по 200 игр в каждой. Их можно группировать по жанрам, разработчикам и другим параметрам. Папкам также можно давать разные названия. Для того чтобы функция группировки заработала, на аккаунте пользователя должно быть не меньше 13 игр. Один и тот же проект при этом может находиться в разных папках.

Ранее Nintendo перенесла выход двух эксклюзивов в РФ — Chocobo GP и Kirby and the Forgotten Land. Физические версии игр должны были появиться в России 25 марта. Компания отметила, что релиз этих проектов состоится позже этой весной.

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