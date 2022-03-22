Критики предрекают «Морбиусу» провал. Опять «Веном»?

Премьера «Морбиуса» состоится уже 1 апреля. Некоторые критики посмотрели фильм и поделились своим мнением. Судя по первым отзывам, фильм получился провальным.

По словам критиков, Sony Pictures допустила огромную ошибку — просто скопировала формулу «Венома» и подставила в неё других персонажей. К тому же это далеко не все проблемные моменты картины.

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Критики говорят, что фильм находится в собственной вселенной и никак не пересекается с остальными. Всё, что показывали в трейлерах, включая кадры с газетой Daily Bugle, Стервятником и граффити с Человеком-пауком Сэма Рэйми, вырезали из картины. Непонятно, зачем вообще было добавлять эти сцены в трейлеры.

Впрочем, не все зрители поддерживают критиков. Люди считают, что кино сначала нужно увидеть самим, а потом составлять мнение.

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