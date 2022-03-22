В России закрыли New World, но потом игру вернули

В ночь с 21 на 22 марта российские и белорусские игроки New World начали жаловаться на недоступность MMORPG. Они просто не могли зайти на сервера, однако с VPN доступ открывался. Тогда и появились первые предположения о блоке доступа россиянам.

Масла в огонь подлил официальный ответ модератора на форуме New World, который сообщил о запрете обсуждения глобальной политики на сайте и технических ограничениях к игре из некоторых регионов. Таким образом он намекал, что MMORPG больше недоступна в России и Беларуси.

Однако спустя 10 часов после начала сбоев доступ неожиданно вернули, однако некоторые российские СМИ уже рассказали о проблемах — уже после того как сервера вновь заработали. Пока представители Amazon не успели прокомментировать случившееся.

Ранее авторы MMORPG представили план развития на 2022 год. Каждый сезон игроков ждёт новый контент вроде экспедиций, регионов и оружия, а также PvP-арены.

Новость по теме Новые регионы, экспедиции и оружие — планы по развитию New World в 2022 году

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