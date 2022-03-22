Стивен Спилберг считает, что «Игра в кальмара» изменила индустрию
Поделиться
Недавно Стивен Спилберг посетил церемонию Producers Guild of America Award. Во время своей речи режиссёр упомянул сериал «Игра в кальмара». По мнению Спилберга, шоу перевернуло и изменило индустрию.
В своём обращении он поблагодарил генерального директора Netflix Теда Сарандоса. В основном Спилберг сделал акцент на том, что благодаря сериалу мир узнал о талантливых актёрах, про которых ранее мало кто знал.
«Игра в кальмара» вышла и действительно изменила индустрию. Спасибо, Тед. Это здорово, когда в кино показывают неизвестных актёров, позволяют им сниматься в сериалах.
Шоу «Игра в кальмара» действительно буквально «взорвало» сеть и Netflix. Сериал точно получит второй сезон, но его дата выхода пока неизвестна.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 марта 2022
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:25
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
00:06
- 21 марта 2022
-
23:31
-
22:27
-
21:32
-
20:45
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:25
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:18
Партнерский контент