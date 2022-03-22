Стивен Спилберг считает, что «Игра в кальмара» изменила индустрию

Недавно Стивен Спилберг посетил церемонию Producers Guild of America Award. Во время своей речи режиссёр упомянул сериал «Игра в кальмара». По мнению Спилберга, шоу перевернуло и изменило индустрию.

В своём обращении он поблагодарил генерального директора Netflix Теда Сарандоса. В основном Спилберг сделал акцент на том, что благодаря сериалу мир узнал о талантливых актёрах, про которых ранее мало кто знал.

«Игра в кальмара» вышла и действительно изменила индустрию. Спасибо, Тед. Это здорово, когда в кино показывают неизвестных актёров, позволяют им сниматься в сериалах.

Шоу «Игра в кальмара» действительно буквально «взорвало» сеть и Netflix. Сериал точно получит второй сезон, но его дата выхода пока неизвестна.

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