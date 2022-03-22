В новой игре по «Охотникам за привидениями» под управлением будут и призраки

22 марта разработчики Friday the 13th и Predator: Hunting Grounds из студии IllFonic анонсировали свою новую игру под названием Ghostbusters: Spirits Unleashed. Играть можно будет как одному, так и с друзьями.

Геймплейно игра по «Охотникам за привидениями» будет напоминать «Пятницу 13-е». Формат проекта — четыре игрока против одного. То есть четверо охотников и всего одно привидение. За последнего можно использовать разные способности, летать, прятаться на виду и призывать помощников для победы в матче.

Генеральный директор IllFonic Чарльз Брунгардт заявил, что обожает вселенную «Охотников за привидениями».

«Охотники за привидениями» — одна из моих самых любимых франшиз. Мы делаем всё возможное, чтобы сделать что-то особенное для фанатов и других игроков. Если вы любите фильмы или многопользовательские игры, то эта игра для вас.

Вместе с этим появился и трейлер. В нём показали немного геймплея под ту самую музыкальную тему, известную всем фанатам франшизы.

Релиз Ghostbusters: Spirits Unleashed состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в конце 2022 года.

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