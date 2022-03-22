Microsoft разыгрывает Xbox в стиле Соника с мохнатыми геймпадами

Microsoft представила новую версию Xbox Series S в честь скорой премьеры «Соника 2 в кино». Консоль украшена элементами, отсылающими к популярному ежу, кадром из предстоящего фильма, а геймпады покрыты щетинистым мехом.
Согласно сообщению на сайте Xbox, контроллеры покрыты красным и синим мехом, который напоминает текстуру ежей в дикой природе. Xbox Series S украшена золотым кольцом и кадром с Соником и Наклзом.
Получить консоль с геймпадами можно в рамках двух розыгрышей. Один подойдёт только для жителей США с очками Microsoft Rewards, а другой проходит в «Твиттере». Пользователям достаточно сделать ретвит поста с конкурсом и указать хештег #XboxSonic2Sweepstakes.
Премьера «Соника 2 в кино» состоится 8 апрела. В России показ фильма отменили.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 марта 2022
-
19:18
-
18:39
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:52
-
16:56
-
16:50
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:25
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
00:06
- 21 марта 2022
-
23:31
-
22:27
-
21:32
-
20:45