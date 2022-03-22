Microsoft разыгрывает Xbox в стиле Соника с мохнатыми геймпадами

Microsoft представила новую версию Xbox Series S в честь скорой премьеры «Соника 2 в кино». Консоль украшена элементами, отсылающими к популярному ежу, кадром из предстоящего фильма, а геймпады покрыты щетинистым мехом.

Согласно сообщению на сайте Xbox, контроллеры покрыты красным и синим мехом, который напоминает текстуру ежей в дикой природе. Xbox Series S украшена золотым кольцом и кадром с Соником и Наклзом.

Получить консоль с геймпадами можно в рамках двух розыгрышей. Один подойдёт только для жителей США с очками Microsoft Rewards, а другой проходит в «Твиттере». Пользователям достаточно сделать ретвит поста с конкурсом и указать хештег #XboxSonic2Sweepstakes.

Премьера «Соника 2 в кино» состоится 8 апрела. В России показ фильма отменили.

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