Аналитики не верят в успех фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Несмотря на большую базу фанатов «Гарри Поттера», аналитики не ожидают, что картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» соберёт большую кассу.

Согласно данным сайта Box Office Pro, картине прогнозируют общие сборы в размере $ 100 млн или $ 140 млн. На это указывают несколько фактов. Первый — прямая конкуренция с сиквелом «Доктора Стрэнджа», который, вероятно, окажется успешнее фильма Warner Bros.

Второй причиной указывают спорные высказывания автора «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг. По мнению аналитиков, картина окажется самой провальной во всей франшизе «Фантастических тварей».

Премьера картины в мире состоится 6 апреля. В России фильм не выйдет.

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