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Источники: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 переезжают в Чехию

Источники: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 переезжают в Чехию
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Киевская студия GSC Game World приняла решение переехать в Прагу, чтобы продолжить разработку S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщило чешское издание Vortex со ссылкой на свои источники.

Изначально слухи о перезде студии появились в «Твиттере», после чего информацию подтвердил председатель ассоциации чешских разработчиков игр Павел Барак. Он сообщил, что GSC Game World присматривается к Чехии и соседним странам, а в переговорах также участвует агентство по продвижению бизнеса и инвестициям CzechInvest.

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Информацию изданию Vortex подтвердили и чешские разработчики из студий Ashborne Games и CBE Software. Они связывались с GSC Game World по вопросам возможного переезда.

Позже анонимный надёжный источник сообщил изданию Vortex, что GSC Game World всё же выбрала Прагу. Часть разработчиков уже направляется в Чехию и подаёт заявки на бизнес.

Подтверждения от CzechInvest или самой GSC Game World пока не поступили. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован 8 декабря 2022 года, но его, скорее всего, перенесут.

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