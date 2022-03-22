В конце марта Netflix выпустит мобильный зомби-шутер

22 марта издание Variety сообщило, что скоро Netflix выпустит свой первый шутер от первого лица на мобильных устройствах. Это случится уже в конце марта 2022 года, а самой игрой станет Into the Dead 2: Unleashed.
Издание отметило, что с ноября 2021 года Netflix выпустил 14 игр, в которые не стал помещать рекламу или микротранзакции. Это были головоломки, аркады и карточные проекты. Into the Dead 2: Unleashed, вероятно, станет одной из них.
Вот, к примеру, так выглядит Into the Dead 2
За разработку шутера отвечает новозеландская студия PikPok. Ранее она сделала Into the Dead и Into the Dead 2. В этих играх главный герой оказывается в мире зомби-апокалипсиса и выживает. Вот что гласит описание Into the Dead 2: Unleashed.
В игре от новозеландского разработчика PikPok вооружённые игроки должны отбиваться от постоянно растущих орд зомби, пересекая коварную местность. Главное — постоянно двигаться. В игре есть несколько глав, десятки этапов и сотни задач.
Релиз состоится как на iOS, так и на Android.
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