Авторы боевика «Никто» подтвердили работу над продолжением

Создатели боевика «Никто» с Бобом Оденкёрком анонсировали работу над продолжением в своих соцсетях. Продюсер картины Дэвид Литч опубликовал фотографию со съёмочной площадки оригинальной картины и заявил, что не может дождаться, когда команда соберётся вновь для создания сиквела.
«Никто» — стильный боевик в стиле «Джона Уика», вышедший весной 2021 года. Фильм рассказывает историю обычного семьянина, в дом которого вламываются грабители и похищают браслетик его ребёнка. Теперь главный герой должен отомстить обидчикам и вернуть ценную вещь своей дочери. Главную роль в фильме исполнил Боб Оденкёрк («Во все тяжкие»), режиссёром выступил российский постановщик Илья Найшуллер («Хардкор»). Картина собрала в мировом прокате около $ 55 млн при бюджете в $ 16 млн.
Пока неизвестно, кто именно займётся созданием продолжения боевика, и когда состоится премьера сиквела.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 марта 2022
-
08:53
-
08:24
- 22 марта 2022
-
22:34
-
20:49
-
19:56
-
19:18
-
18:39
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:52
-
16:56
-
16:50
-
16:04
-
16:02
-
15:22
-
15:07
-
14:51
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:30
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:25
-
11:51
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:54
-
09:22
-
08:53
-
08:25