Авторы боевика «Никто» подтвердили работу над продолжением

Создатели боевика «Никто» с Бобом Оденкёрком анонсировали работу над продолжением в своих соцсетях. Продюсер картины Дэвид Литч опубликовал фотографию со съёмочной площадки оригинальной картины и заявил, что не может дождаться, когда команда соберётся вновь для создания сиквела.

«Никто» — стильный боевик в стиле «Джона Уика», вышедший весной 2021 года. Фильм рассказывает историю обычного семьянина, в дом которого вламываются грабители и похищают браслетик его ребёнка. Теперь главный герой должен отомстить обидчикам и вернуть ценную вещь своей дочери. Главную роль в фильме исполнил Боб Оденкёрк («Во все тяжкие»), режиссёром выступил российский постановщик Илья Найшуллер («Хардкор»). Картина собрала в мировом прокате около $ 55 млн при бюджете в $ 16 млн.

Пока неизвестно, кто именно займётся созданием продолжения боевика, и когда состоится премьера сиквела.

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