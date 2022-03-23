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Легенду футбола Диего Марадону удалили из FIFA 22

Легенду футбола Диего Марадону удалили из FIFA 22
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EA Sports убрала Диего Марадону из FIFA 22 Ultimate Team. Таким образом, предметы футболиста больше нельзя выбить из внутриигровых наборов и сыграть им в режиме FUT Draft. Карточки спортсмена останутся у её владельцев, а цену легенды зафиксируют на неопределённый срок. Пользователи также не смогут поиграть за кумира в быстром матче за команду всех звёзд Soccer Aid World XI.

Судя по всему, произошедшее связано с авторскими правами. В ноябре мы уже сообщали, что лицензия на футболиста у Electronic Arts появилась благодаря сделке с бывшим менеджером игрока по имени Стефано Чечи. В суде он не смог доказать, что у него были законные полномочия для подписания подобных документов.

В данный момент права на бренд Марадоны принадлежат Sattvica — компании Матиаса Морла, известного аргентинского юриста. Вполне возможно, EA заключит новый лицензионный контракт с гораздо более выгодными условиями для Морлы. В своём обращении канадцы заявили, что постараются вернуть одного из величайших футболистов в игру как можно скорее.

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