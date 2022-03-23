У Fable проблемы. О них рассказал бывший разработчик

В интервью испанскому изданию vandal.elespano разработчик Хуан Фернандес, проработавший в Playground Games три года, рассказал о разработке перезапуска Fable. Он занимался дизайном боевой системы. По его словам, студия страдает от нехватки опыта в создании экшен-RPG. Ведь раньше команда занималась гонками Forza Horizon, а сейчас захотела выйти на новую для себя территорию.

Им захотелось выйти на новую для себя территорию, и они решили оттолкнуться от того, что у них хорошо получалось — гоночных игр с открытым миром. Но им не хватало людей со знанием геймплея игр в открытом мире. Например, каким должно быть управление персонажем и какие возможности будут у игрока. Всё это очень сильно отличается от систем в гоночных играх.



На техническом уровне небходимо сделать новые системы анимаций, скриптов, квестов. Требования к ним очень сильно отличаются в зависимости от того, едете ли вы по этому миру на автомобиле со скоростью 300 км/ч или передвигаетесь пешком.

Фернандес отметил, что Playground Games привыкли создавать большие игры силами относительно небольшой команды — 150-200 человек. Однако для создания RPG в открытом мире студии явно нужно куда больше сотрудников. Именно поэтому разработка затянулась, и авторы хранят молчание уже около двух лет. Сам Фернандес решил покинуть студию в 2020 году из-за пандемии. Ему не хотелось трудиться над игрой удалённо.

Microsoft анонсировала новую часть Fable летом 2020 года. Проект выйдет на ПК и Xbox Series, а также пополнит библиотеку Game Pass. Каких-то деталей об игре, кроме короткого тизера, авторы не сообщили.

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