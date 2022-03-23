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Жаловаться на стримеров на Twitch станет легче

Жаловаться на стримеров на Twitch станет легче
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Администрация Twitch на сайте сообщила о том, что планирует упростить подачу жалоб от пользователей. Это будет сделано для ускоренной реакции модераторов и удобства для самих зрителей.

По словам представителей компании, через несколько дней ПК-версия Twitch получит упрощённый сервис для подачи жалоб. Такой же появится на смартфонах в течение какого-то времени. В нём добавят новую функцию поиска, большее количество возможных причин для жалобы и многое другое. Администрация площадки рекомендует указывать на нарушения сразу же, как только их обнаружат.

Отчёты сообщества выступают неотъемлемой частью обеспечения безопасности на Twitch. Эта функция полезна не только для выявления конкретных инцидентов, но и для предоставления более точных данных. Чем более точно будет описана жалоба, тем быстрее на это отреагируют.
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Также представители платформы указали, что по логичным причинам не смогут отвечать каждому пользователю лично. Модерация будет проводиться тщательно, каждая жалоба будет рассмотрена, но не факт, что вам ответят в ближайшие дни.

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