Для Dying Light 2 обещают «удивительные и нешаблонные» DLC

Во время конференции разработчиков игр GDC геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала рассказал про дополнительный контент к игре. В январе 2021 года Techland обещала, что не забросит зомби-экшен в течение пяти лет.

По словам Смекталы, DLC к Dying Light 2 будут такие же масштабные, как и к первой части. Особый упор авторы хотят сделать на эффекте неожиданности у игроков. Иными словами, Techland планирует удивлять геймеров.

Вы, безусловно, можете ожидать, что игра перенесёт вас в новые обстоятельства со своими проблемами. Мы хотим удивить людей. Мы хотим создать эмоциональное ожидание для наших игроков. План в том, чтобы не делать контент шаблонным.

Также геймдизайнер сделал акцент на том, что пользователи уже гадают о том, что приготовила для них Techland, но пока никто не догадался.

Первое крупное сюжетное дополнение для Dying Light 2 выйдет в июне 2022 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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