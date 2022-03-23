Охота за людьми: 5 минут геймплея Ghostbusters: Spirits Unleashed за призрака

22 марта студия IllFonic представила игру по «Охотникам за привидениями». Проект под названием Ghostbusters: Spirits Unleashed представляет собой экшен в формате четыре игрока против одного.
Во время анонса разработчики показали немного геймплея, а 23 числа издание GameSpot опубликовало пять минут полноценного игрового процесса из альфа-версии игры привидение. В начале можно увидеть, как отряд из людей заходит в здание, потом показывают геймплей за призрака. Монстр почти сразу же маскируется и вступает в бой с людьми.
Похоже, в арсенале привидения действительно будет много разнообразных навыков. Призраки смогут призывать помощников и расставлять различные ловушки.
Релиз Ghostbusters: Spirits Unleashed состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в конце 2022 года.
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