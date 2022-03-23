После обновления на PS4 и PS5 нельзя поиграть в онлайн-игры

23 марта PlayStation 4 и PlayStation 5 получили свежее обновление прошивки. Нововведений появилось достаточно, однако вместе с ними пришли и проблемы.

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Пользователи массово жалуются на то, что после апдейта появились проблемы с онлайн-играми. То есть, люди просто не могут поиграть в сетевые тайтлы, поскольку сообщается о проблемах с подключением. Наша личная проверка показала, что на PS5 действительно есть трудности с подключением к GTA Online и сетевому режиму Elden Ring.

В «Твиттере» геймеры призывают не обновлять прошивку PS5, дабы избежать проблем с сетевыми играми. Притом ситуация коснулась и PS Plus. Люди пишут, что консоль просто не видит купленные подписки.

Не обновляйте вашу PS5. Потом пропадёт доступ к сетевым играм. Вы не сможете поиграть в онлайн.

У меня проблема с моей консолью PS5. Я загрузил новую прошивку, а потом не смог поиграть в онлайн-игры. Я даже перезапустил консоль. Не помогло.

Сама Sony ситуацию никак не комментирует. Люди продолжают жаловаться.

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