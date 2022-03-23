Шофёр насторожил автолюбителей шуткой, что учился водить в GTA

Пользователь Reddit под ником Code_9988 поделился необычной находкой. Во время пробки на дороге он заметил грузовик, на котором указано, что шофёр учился вождению в GTA: Vice City.

Многие пользователи отнеслись к такому с юмором, но часть аудитории насторожилась. Суть в том, что вождение в играх серии GTA редко заканчивается чем-то хорошим. Игроки то и дело норовят кого-нибудь сбить или что-то взорвать. Вероятно, шофёр пошутил, но немного осторожности точно не помешает.

Также пользователи вспомнили миссию с вертолётиком из той же GTA: Vice Cuty. Пользователь LovesDrPepper уверяет, что в совершенстве освоил управление настоящим вертолётом благодаря этой миссии. Многие поддержали его шутку.

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