Александр Пушной назвал любимые игры: DOOM, StarCraft и другие

23 марта на канале издания «Навигатор игрового мира» вышло интервью с музыкантом, шоуменом и ведущим Александром Пушным. Он также известен по шоу «Галилео». Пушной рассказал про свои любимые игры, которые смогли удивить.
В списке есть «Микки-маус», стратегия Dune 2000, Land и MechWarrior. Тройку лидеров замкнула StarCraft, а серебро забрала оригинальная DOOM. По словам Пушного, шутер его действительно удивил, хоть и выглядит сейчас он очень слабо.
Любимые игры Александра Пушного
- DOOM
- StarCraft
- MechWarrior
- Dune 200
- Land
- «Микки-маус»
Также Александр Пушной признался, что пытался играть в Fortnite и Dota 2, но понял, что эти игры просто не для него. Больше всего шоумену хотелось бы поиграть в StarCraft в пошаговом режиме.
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