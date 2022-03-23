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Александр Пушной назвал любимые игры: DOOM, StarCraft и другие

Александр Пушной назвал любимые игры: DOOM, StarCraft и другие
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23 марта на канале издания «Навигатор игрового мира» вышло интервью с музыкантом, шоуменом и ведущим Александром Пушным. Он также известен по шоу «Галилео». Пушной рассказал про свои любимые игры, которые смогли удивить.

В списке есть «Микки-маус», стратегия Dune 2000, Land и MechWarrior. Тройку лидеров замкнула StarCraft, а серебро забрала оригинальная DOOM. По словам Пушного, шутер его действительно удивил, хоть и выглядит сейчас он очень слабо.

Любимые игры Александра Пушного

  1. DOOM
  2. StarCraft
  3. MechWarrior
  4. Dune 200
  5. Land
  6. «Микки-маус»

Также Александр Пушной признался, что пытался играть в Fortnite и Dota 2, но понял, что эти игры просто не для него. Больше всего шоумену хотелось бы поиграть в StarCraft в пошаговом режиме.

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