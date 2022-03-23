Tiny Tina's Wonderlands внезапно оценили лучше, чем Borderlands 3

Журналисты поделились обзорами Tiny Tina's Wonderlands — игры во вселенной Borderlands, действие которой разворачивается в настольной игре под управлением крошки Тины. Фэнтезийный шутер может неожиданно оказаться фаворитом многих — оценки у него выше, хоть и немного, чем у Borderlands 3.
Оценки игр серии Borderlands
- Tales from the Borderlands — 88 баллов
- Borderlands 2 — 86 баллов
- Borderlands — 84 балла
- Tiny Tina's Wonderlands — 81 балл
- Borderlands 3 — 80 баллов
- Borderlands: The Pre-Sequel — 74 балла.
Критики в большинстве своём отмечают, что Wonderlands удалось превзойти третью частью, но не добраться до высот Borderlands 2. И да, многие аспекты перекочевали напрямую из прошлых частей, однако разработчики всё равно не побоялись поэкспериментировать — хотя как раз чего-то нового спин-оффу всё же не хватает, он всё ещё слишком похож на эдакое масштабное самостоятельное дополнение.
Автор Destructoid резюмировал всё достаточно ёмко — и кратко.
Просто больше Borderlands.
Критики отмечают, что Tiny Tina's Wonderlands оказалась среди лучших частей Borderlands, поэтому давним поклонникам не стоит проходить мимо. Да и новички могут попробовать, поскольку это удачный порог для входа в серию.
Tiny Tina's Wonderlands выходит 25 марта на ПК и консолях. В России релиз отменён.
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