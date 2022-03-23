Netflix выложил много кадров из 4-го сезона «Очень странных дел»

23 марта Netflix опубликовал много свежих кадров из четвёртого сезона «Очень странных дел». На фото можно увидеть главных героев шоу и некоторые новые лица.
Кадры демонстрируют уже знакомых героев в лице Майка, Уилла, Одиннадцать, Макс, Дастина, Лукаса, Стива и других персонажей. Можно заметить, какой временной скачок произойдёт после конца третьего сезона. Герои выглядят куда взрослее и серьёзнее.
Ещё появился кадр с шерифом Хоппером, судьба которого после конца третьего сезона осталась под вопросом. Судя по всему, персонажа занесёт в Россию, а знакомые герои будут его оттуда вытаскивать.
Главные роли в шоу исполнили Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Джо Кири и другие. Премьера первой части третьего сезона состоится уже 27 мая, а вторая выйдет 1 июля. Ранее создатели сериала говорили, что новый сезон будет мрачнее и затронет более серьёзные темы.
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