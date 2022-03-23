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Изобретательно и чудесно: критики в восторге от Kirby and the Forgotten Land

Изобретательно и чудесно: критики в восторге от Kirby and the Forgotten Land
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Критики опубликовали свои обзоры Kirby and the Forgotten Land — первой 3D-части про поедателя всего и вся Кирби, который может использовать способности съеденных существ или предметов. Ожидаемо адвенчуру встретили тепло, хотя и отмечая, что формула даже после перехода в трёхмерное пространство не сильно изменилась.

Eurogamer в очередной раз в этом году наградил новинку званием «Рекомендуем», отмечая присущую играм Nintendo изобретательность. При минимальном числе механик японские разработчики умудряются создавать удивительные ситуации — за счёт типов врагов, дизайна локаций и множества умений Кирби. Хвалят и визуальный стиль с музыкальным сопровождением.

Новое приключение Кирби — настоящее чудо, которое не стоит пропускать. Тут больше платформинга в 3D-мире и фантастические нововведения.

Kirby and the Forgotten Land — запоминающееся приключение, которое точно заставит вас улыбаться.

Kirby and the Forgotten Land выходит 25 марта только на Nintendo Switch, однако в России премьеру отложили на неопределённый срок.

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