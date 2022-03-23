Игру по «Отряду самоубийц» перенесли на 2023 год

Rocksteady перенесла выход «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости» с 2022-го на весну 2023-го.
Мы приняли сложное решение отложить выход Suicide Squad: Kill The Justice League на весну 2023 года. Понимаю, что переносы разочаровывают, однако дополнительное время пойдёт на создание лучшей игры. Спасибо за ваше терпение!
О переносе Suicide Squad: Kill The Justice League журналист Джейсон Шрайер рассказывал ещё в начале февраля. Разработчики столкнулись с проблемами как из-за пандемии коронавируса, так и на самом производстве. Ничего сверхъестественного.
Игру по «Отряду самоубийц» делает британская студия Rocksteady — создатели Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight. Более того, действие «Убить Лигу справедливости» разворачивается в той же вселенной «Бэтмена». По сюжету Харли Квинн, Король Акул, Бумеранг и Дэдшот отправляются в Мегаполис для уничтожения Лиги справедливости, которая оказалась под управлением инопланетных захватчиков.
Suicide Squad: Kill The Justice League станет одной из первых игр, которые выйдут исключительно на PS5, Xbox Series и ПК.
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