Nintendo выключит свою первую мобильную игру
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В 2018 году на мобильных устройствах вышла ролевая игра Dragalia Lost. Примечательно, что этот проект стал первым, который Nintendo выпустила на iOS и Android.
Издание Kotaku обратило внимание на обращение, которое оставили разработчики RPG. Проект хотят закрыть в июле после крупного обновления. По словам авторов, они благодарны каждому игроку за поддержку и тёплые слова.
Основная кампания Dragalia Lost должна завершиться в июле 2022 года заключительным и кульминационным дополнением к её давней истории. После завершения основной кампании сервис для самой игры завершится позже.
Почему Nintendo решила закрыть Dragalia Lost, неизвестно. Проект получил в основном положительные отзывы. Игра пришлась по душе как пользователям, так и критикам. Особенно отмечали высокое качество на мобильных устройствах.
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