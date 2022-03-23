Юэн Макгрегор применяет навыки джедаев в жизни
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Юэн Макгрегор известен по роли Оби-Вана Кеноби в «Звёздных войнах». Актёр вновь вернётся к своему персонажу в сериале «Оби-Ван Кеноби». Недавно он дал интервью изданию Entertainment Weekly и поделился забавной историей.
Оказывается, Макгрегор не стесняется применять джедайские навыки и в жизни. Например, при открытии автоматических дверей он делает вид, будто сам их открывает. Актёр отметил, что иногда его подлавливают на таких моментах.
Я использую джедайскую Силу! Мне нравится делать это с автоматическими дверями просто для собственного развлечения. Иногда меня замечают и мне становится неловко.
В шоу также вернётся Хейдена Кристенсен. Он вновь сыграл Дарта Вейдераe. Первая серия сериала выйдет 25 мая, только на Disney+. Сервис до сих пор недоступен в России.
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