Юэн Макгрегор применяет навыки джедаев в жизни

Юэн Макгрегор известен по роли Оби-Вана Кеноби в «Звёздных войнах». Актёр вновь вернётся к своему персонажу в сериале «Оби-Ван Кеноби». Недавно он дал интервью изданию Entertainment Weekly и поделился забавной историей.

Оказывается, Макгрегор не стесняется применять джедайские навыки и в жизни. Например, при открытии автоматических дверей он делает вид, будто сам их открывает. Актёр отметил, что иногда его подлавливают на таких моментах.

Я использую джедайскую Силу! Мне нравится делать это с автоматическими дверями просто для собственного развлечения. Иногда меня замечают и мне становится неловко.

В шоу также вернётся Хейдена Кристенсен. Он вновь сыграл Дарта Вейдераe. Первая серия сериала выйдет 25 мая, только на Disney+. Сервис до сих пор недоступен в России.

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