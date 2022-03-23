A Plague Tale: Requiem может выйти в мае. Ровно через 3 года после первой части

Похоже, у A Plague Tale: Requiem появилась дата выхода. Сайт PowerPyx опубликовал возможную дату релиза, которую обнаружили в базе данных PS Store. Согласно информации, игра выйдет 17 мая.

Стоит учесть, что это не официальная дата выхода тайтла, поскольку сами разработчики об этом не говорили. Вместе с датой появились и достижения проекта. Для получения платинового трофея на PS4 и PS5 нужно выбить все 36 призов.

Судя по ним, в A Plague Tale: Requiem будет 16 глав. В основном призы можно получить за стандартное прохождение, прокачку снаряжения и сбор некоторых коллекционных предметов.

A Plague Tale: Requiem продолжит историю Амиции и Гуго. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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