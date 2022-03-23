В Fortnite появится сноубордистка Хлоя Ким

23 марта Epic Games объявила, что в Fortnite появится известная американская сноубордистка Хлоя Ким. Разработчики не перестают проводить коллаборации и добавлять в королевскую битву известных личностей.

По словам Epic Games, Хлоя Ким буквально ворвётся в «Звёздную серию». Случится это 27 марта 2022 года, а уже 24-го числа можно будет побороться за Кубок Хлои Ким и получить различные награды. У экипировки Ким будет своя фишка.

Она заключается в альтернативных стилях. Так, например, стандартный зимний комбинезон спортсменки можно будет заменить на облики «Двукратное золото», «Ледяной взрыв», «Глубокая заморозка» и «Яркий розовый».

Вместе с Хлоей Ким появятся новое украшение на спину «Ледяной полёт», кирка «Морозный всплеск» и Дельтаплан «Метелица». Все эти предметы можно будет получить.

Fortnite доступна бесплатно на всех актуальных платформах.

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