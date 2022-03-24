1С начала продажу ключей Steam для своих игр в России

1С Entertainment объявила об открытии сайта с продажей ключей Steam для игр компании. В компании отметили, что решили сделать это из-за введённых ограничений на покупку игр в магазине Valve.

В последнее время у российских игроков наблюдаются сложности с покупкой игр в цифровых магазинах. Главная задача 1С Entertainment — качественно и в кратчайшие сроки обеспечить доставку актуальных новинок и признанных хитов игрового рынка поклонникам интерактивных развлечений, вне зависимости от их местоположения.

В данный момент на сайте представлено около 80 тайтлов — среди них культовые «Космические рейнджеры» и «В тылу врага». 1С пообещала расширить каталог игр и даже подумывает добавить туда «Дальнобойщиков 2».

Ознакомиться с магазином ключей для Steam можно на сайте компании. Организация подчеркнула, что площадка поддерживает множество форм оплаты и не берёт комиссии.

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