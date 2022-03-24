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Продажи шутера Control превысили 3 млн копий

Продажи шутера Control превысили 3 млн копий
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Финская студия Remedy рассказала об успехах своей последней игры — мистического шутера Control. По словам компании, общий тираж игры превысил 3 млн копий. Для этого проекту понадобилось около двух с половиной лет.

Remedy похвасталась и другими успехами шутера. В общем счёте в Control сыграли более 15 млн человек — если учитывать все бесплатные раздачи и подписочные сервисы вроде Game Pass. Достойный результат для финской студии.

В данный момент компания разрабатывает сразу несколько проектов, включая две игры во вселенной Control и условно-бесплатный продукт с рабочим названием Vanguard. Ближайшим релизом команды станет Alan Wake 2 — выпустить игру собираются уже в 2023 году.

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