Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилось прохождение кроссовера Far Cry 6 и сериала «Очень странные дела»

Появилось прохождение кроссовера Far Cry 6 и сериала «Очень странные дела»
Комментарии

В сети появилось полное прохождение дополнения The Vanishing для Far Cry 6. В нём Ubisoft представила большую миссию в коллаборации с популярным сериалом «Очень странные дела» от Netflix.

По сюжету на острове Яра начинаются таинственные исчезновения людей, и Дани Рохас отправляется на их поиски. В результате протагонист находит советский бункер, в котором проводятся эксперименты над людьми. А по территории убежища ходит страшное чудовище — демогоргон. The Vanishing напоминает стелс-экшен, в котором необходимо скрытно устранять врагов и пользоваться пистолетом с глушителем.

Дополнение выйдет уже сегодня и будет полностью бесплатным для обладателей Far Cry 6. Тогда же в шутер сможет поиграть любой желающий — акция продлится до 27 марта.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022