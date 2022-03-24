Появилось прохождение кроссовера Far Cry 6 и сериала «Очень странные дела»

В сети появилось полное прохождение дополнения The Vanishing для Far Cry 6. В нём Ubisoft представила большую миссию в коллаборации с популярным сериалом «Очень странные дела» от Netflix.
По сюжету на острове Яра начинаются таинственные исчезновения людей, и Дани Рохас отправляется на их поиски. В результате протагонист находит советский бункер, в котором проводятся эксперименты над людьми. А по территории убежища ходит страшное чудовище — демогоргон. The Vanishing напоминает стелс-экшен, в котором необходимо скрытно устранять врагов и пользоваться пистолетом с глушителем.
Дополнение выйдет уже сегодня и будет полностью бесплатным для обладателей Far Cry 6. Тогда же в шутер сможет поиграть любой желающий — акция продлится до 27 марта.
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