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Слух: новая Battlefield уже в разработке. Это будет более классическая часть серии

Слух: новая Battlefield уже в разработке. Это будет более классическая часть серии
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Инсайдер Том Хендерсон опубликовал новое расследование о будущем серии Battlefield. По его словам, EA извлекла уроки из провала Battlefield 2042 и уже занимается производством новой части серии. Мы выбрали главное из материала.

  • Несмотря на ужасный провал BF 2042, EA намерена возродить франшизу и планирует вложить немало средств в разработку новой части серии.
  • Компания учла критику и собирается вернуть в новую Battlefield некоторые классические фичи, которые так любят поклонники франшизы. Хендерсон предполагает, что это может быть система классов и режимы с 64 игроками.
  • В данный момент новая часть Battlefield находится в предпроизводстве. Вероятно, игра выйдет не раньше 2024 года.
  • Сеттинг новой Battlefield — современность/ближайшее будущее. Об этом источники Хендерсона сообщили с полной уверенностью.
  • Battlefield 2042 продолжат поддерживать. В проект добавят новые режимы, оружие, технику и карты. Разработчики также работают над исправлением багов и улучшением оптимизации.

К информации Хендерсона нужно отнестись с долей скептицизма — всё же планы EA ещё могут поменяться. Однако желание компании вернуть Battlefield былую славу очень похвально и будем надеяться, что студия починит BF 2042 и выпустит достойную часть серии уже через несколько лет.

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