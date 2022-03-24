Второй сезон «Аркейн» сфокусируется на дуэте Кейтлин и Ви

Шоураннеры сериала «Аркейн» по League of Legends Алекс Йи и Кристиан Линке поделились небольшими подробностями второго сезона. По их словам, фанаты героинь Кейтлин и Ви будут счастливы, ведь в продолжении вокруг их дуэта будут происходить основные события.

Мы всегда хотели рассказать органичную историю о Кейтлин и Ви, которая соответствует нашему видению. Ещё до создания первого сезона мы определили курс, по которому будет развиваться история. То, что вы увидите во втором сезоне, станет частью большой картины, которую мы видели все это время.

Какими-то другими подробностями второго сезона шоураннеры делиться не стали. Дату выхода продолжения также до сих пор не объявили.

Первый сезон «Аркейн» вышел в ноябре 2021 года на Netflix и стал самым популярным шоу сервиса в 87 странах. Сериал выиграл в 9 номинациях престижной премии «Энни».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!