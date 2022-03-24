Игроки уничтожили рейтинг GTA 5 для PS5

15 марта на PS5 и Xbox Series вышла некстген-версия GTA 5. Для того, чтобы увидеть чуть улучшенную графику и оценить повышенную частоту кадров, игрокам предлагают заплатить отдельные деньги — в России апгрейд стоил 719 рублей. Мы поиграли в обновленную версию и вынесли вердикт: для настоящего некстгена изменений маловато, и авторам стоило раздать обновление прежним покупателям полностью бесплатно.

Судя по всему, с нашим мнением согласны и обычные игроки. На момент публикации заметки на агрегаторе Metacritic средняя оценка PS5-версии от пользователей составляет всего лишь 2,4/10. Это при том, что оценка ПК-версии находится на отметке 7,8/10.

В своих отзывах геймеры критикуют Rockstar и издателя Take-Two за то, что некстген-версия почти ничем не отличается от версии для PS4 и Xbox One. Да, в обновленной GTA 5 появилась поддержка 60 кадров в секунду, но многие студии делают подобный апгрейд полностью бесплатно. Например, пользователь Tom11th сравнивает новую версию игры с самым обычным патчем.

Смешной развод на деньги за мизерные улучшения графики! Ничего нового; та же игра с немного более высоким разрешением и более высоким количеством кадров в секунду. Это не ремастер, это просто патч, за который просят денег! Даже если у вас есть игра на PS4 или Xbox One, вам придется заплатить ещё раз за новую версию! Отвратительно!

По словам пользователя под ником Crash5656, у некстген-версии нет никакой разницы с ПК-версией, вышедшей в 2015 году.

«Расширенная и улучшенная» GTA 5? Не вижу никакой разницы по сравнению с ПК-версией. И они еще смеют просить деньги за это.

Rockstar пока не комментировала отзывы обычных игроков. Ранее стало известно, что в некстген-версии GTA 5 разработчики исправили важную недоработку оригинала.

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