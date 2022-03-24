Над Baldur's Gate 3 работают 400 человек — на 250 больше, чем над прошлой игрой Larian

Издание PC Gamer взяло интервью у Свена Винке — главы студии Larian, авторов Divinity: Original Sin и грядущей Baldur's Gate 3. По словам разработчика, для создания своей игры мечты ему пришлось расширить команду в 10 раз: до 400 сотрудников. Для сравнения: над Divinity: Original Sin работали около 40 человек, Original Sin 2 — 150.
При этом Винке отмечает, что студия могла бы избежать такого расширения. Однако в таком случае пришлось бы пожертвовать амбициями и масштабностью Baldur's Gate 3, поэтому автор предпочёл вложиться в проект по полной. Теперь ему приходится следить за огромным количеством сотрудников, но результат того стоит.
Baldur's Gate 3 вышла в раннем доступе на ПК осенью 2020 года. В данный момент создатели работают над игровыми системами и локацией Врата Балдура. Полноценный релиз состоится в первой половине 2023 года.
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