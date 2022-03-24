В Steam добавили страницу Hogwarts Legacy

Avalanche и Warner Bros. Games создали страницу Hogwarts Legacy в Steam. На ней нельзя предзаказать игру или узнать системные требования. Это всё появится позже.

На странице проекта есть ранее показанные скриншоты, описание и поддерживаемые языки. На данный момент известно, что в Hogwarts Legacy точно будет полная поддержка английского языка. Пользователей из России сразу предупреждают, что тайтл не поддерживает русский язык. Вероятно, его добавят позже, как и другие языки.

Несмотря на любовь авторов к франшизе «Гарри Поттер», в Hogwarts Legacy вряд ли будет популярная спортивная игра квиддич. Такой вывод сделали на основании того, что квиддич не показали в геймплее и даже не упомянули в сессии ответов на вопросы.

Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в конце 2022 года.

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