В России снова покажут фильмы «Зелёная книга» и «Достучаться до небес»

24 марта издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что компания Capella Film планирует перевыпустить некоторые фильмы в России. Речь идёт про комедийные драмы «Зелёная книга» и «Достучаться до небес». Оба фильма высоко оценили как критики, так и зрители.
«Зелёную книгу» вновь запустят в прокат 5 мая, а «Достучаться до небес» попадёт в российские кинотеатры 9 июня. Первая лента вышла в 2018 году, а премьера второй состоялась в 1997-м.
Сюжет «Зелёной книги» расскажет о путешествии двух людей, совсем не похожих друг на друга. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен, известный по «Властелину колец», и Махершала Али. История картины «Достучаться до небес» посвящена двум незнакомцам, которые решают сбежать из больницы, будучи смертельно больными.
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