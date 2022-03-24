Источники: игроки FIFA 22 на ПК и консолях смогут сыграть вместе

Фанаты FIFA уже давно просят у Electronic Arts добавить функцию кроссплея — таким образом пользователи с разных платформ смогут играть друг с другом по сети. По информации сразу нескольких инсайдеров, такая возможность уже в ближайшее время появится в FIFA 22. О точных сроках не сообщается.

Судя по всему, в текущей части футсима EA лишь протестирует функцию. Если данные источников верны, то не совсем понятно, как смогут играть друг с другом пользователи ПК и консолей текущего поколения, ведь ПК-версия основана на прошлой версии физического движка, тогда как версии для PS5 и Xbox Series оснащены новомодной технологией HyperMotion. Вполне возможно, что кроссплей каким-то образом разделят, чтобы не создавать дополнительных технических сложностей.

По информации инсайдеров, межплатформенная игра в FIFA 22 будет своего рода тестовым полигоном, поэтому ожидать появление режима в Ultimate Team не стоит. Судя по всему, геймеры смогут оценить как минимум «кооп-сезоны» и «быстрый матч» — а в FIFA 23 технология уже будет реализована во всей красе.

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