После гиперуспеха Lost Ark её хотят выпустить на консолях

Lost Ark — популярная фэнтезийная многопользовательская игра. Релиз игры в корейском регионе состоялся в 2019 году, а западный выход был совсем недавно, 11 февраля 2022 года.

Проект доступен только на ПК, однако фанаты просят сделать порт на консоли Xbox и PlayStation. На это ответил глава Amazon Games Соомин Парк. По его словам, такой исход возможен, если Amazon и разработчики в лице Smilegate решатся портировать Lost Ark.

Если Lost Ark хотят действительно видеть на консолях, то я думаю, что этот вопрос рассмотрят обе стороны.

Также Парк считает, что у Lost Ark есть все шансы получить народную любовь, поскольку об этом говорит успех игры.

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