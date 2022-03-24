Авторы The Evil Within не хотят зацикливаться на хоррорах

Создатель серии Resident Evil и руководитель студии Tango Gameworks Синдзи Миками дал интервью японскому изданию Famitsu. В нём он рассказал о планах своей команды и будущих играх.

За Tango Gameworks закрепилось звание студии, которая делает качественные хорроры. Миками этому искренне рад, однако не хочет, чтобы так было всегда. Глава Tango Gameworks попросил игроков поддержать их, поскольку в будущем появятся новые игры, не хорроры.

В итоге я надеюсь изменить образ, который сложился у Tango Gameworks. На данный момент мы всё ещё рассматриваемся как студия, которая специализируется на сурвайвал-хоррорах. Это, конечно, приятно, но мы также хотим, чтобы нас воспринимали иначе.

Также Миками затронул игру, которой сейчас руководит Джон Йоханас, геймдизайнер The Evil Within 2. По словам Синдзи Миками, он работает над совершенно новой игрой, которая не будет хоррором. Разработчик призвал следить за новостями, поскольку «это действительно хорошая игра».

Ещё глава Tango Gameworks назвал Ghostwire: Tokyo приключенческим экшеном, а не хоррором, как многие считают.

Некоторые люди могут сказать, что Ghostwire: Tokyo немного похожа на хоррор. Но не ошибитесь, Ghostwire: Tokyo — это не хоррор-игра. Это приключенческая игра в аркадном стиле.

Релиз Ghostwire: Tokyo состоится уже 25 марта на ПК и PS5.

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